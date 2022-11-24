схвалював збройну агресію окупантів та закликав цивільних до співпраці – поліція харківщини повідомила про підозру колаборанту

Чоловік постійно закликав жителів до співпраці з державою-агресором, заперечував здійснення збройної агресії рф проти України, розвозив продукти російським військовим.

Викрили 68-річного мешканця села Хотімля Чугуївського району поліцейські відділу поліції № 1 Чугуївського РУП разом з прокурором Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області.

Підозрюваний постійно закликав жителів населеного пункту до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та окупаційною адміністрацією. Також зловмисник неодноразово розвозив продукти харчування на блокпости, де перебували військові рф.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

23 листопада чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Відділ комунікації поліції Харківської області