Сіла за кермо без прав і скоїла аварію зі смертельними наслідками
Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 29-річної місцевої мешканки за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).
Розслідуванням встановлено, що у жовтні 2024 року обвинувачена, яка не мала практичних навиків керування та посвідчення водія, сіла за кермо автомобіля та вчинила ДТП зі смертельними наслідками.
Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі в селі Цуцилів Надвірнянського району.
Жінка не справилась з керуванням і виїхала за межі проїзної частини у кювет, де наїхала на телефонну опору та дерево.
У салоні автівки перебувало двоє пасажирів – 41-річний чоловік та 66-річна жінка.
Внаслідок аварії чоловік отримав травми, від яких помер.
Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Івано-Франківська обласна прокуратура