Сільрада на Житомирщині за півціни продала дитячий оздоровчий табір вартістю майже ₴900 тис.

Прокурори Житомирщини звернулися до суду.

Ювенальні прокурори Чуднівської окружної прокуратури, в інтересах Вільшанської територіальної громади, заявили до суду позов про визнання недійсним договору купівлі-продажу дитячого спортивно-оздоровчого табору та про зобов’язання набувача майна повернути його до комунальної власності.

Йдеться про КП «Трощанський спортивно-оздоровчий табір «Юність», до якого входять 16 будиночків для проживання та близько десятка адмінприміщень (їдальня, медпункт, майстерня тощо) площею майже 2000 м2, що поблизу Трощанського парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення на р. Тетерів. Оздоровчий комплекс складає матеріально-технічну базу діючого закладу, приватизація яких заборонена законом.

Однак ювенальні прокурори встановили, що Вільшанською сільською радою у 2021 році оздоровчий табір продано жительці Києва за 450 000 грн. Це у той час, коли оціночна вартість майна становить майже 900 тис. грн.

Приватизацію майна здійснено з порушенням вимог Конституції України та Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», якими заборонено відчуження оздоровчих закладів для провадження діяльності, не пов’язаної з оздоровленням та відпочинком.

Наразі Чуднівським районним судом у справі відкрито провадження.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури