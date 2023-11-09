Сільський голова на Київщині закупив одяг для добровольців зі збитками у ₴2,5 млн.

Викрили протиправну діяльність посадовця оперативники управління стратегічних розслідувань в Київській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями.

У ході слідства встановлено, що наприкінці 2022 року одна з громад Обухівського району провела тендер на придбання індивідуального спорядження для добровольців ОТГ. Згідно з укладеним договором підрядник мав поставити замовнику зимове військове спорядження, що і було зроблено після проведення необхідних розрахунків.

Під час проведення експертизи було встановлено, що товар не відповідає технічним умовам та не може використовуватися за своїм цільовим призначенням. Постачання одягу відбувалось із порушенням умов договору, а також термінів поставки. Сума завданих бюджету збитків склала 2,5 млн грн, що становить 73% від загальної вартості проведеного тендеру.

Сільському голові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За скоєне фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Процесуальне керівництво здійснюється Київською обласною прокуратурою.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України