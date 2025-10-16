Сільський голова розтратив майже ₴3,5 млн бюджетних коштів на «мерті душі»

За дорученням керівника обласної прокуратури повідомлено про підозру посадовцю, який розтратив бюджетні кошти в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Встановлено, що Кетрисанівський сільський голова Кропивницького району упродовж 2022 року видавав розпорядження щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам, посади яких відсутні у штатному розкладі.

Внаслідок протиправних дій посадовця територіальній громаді завдано шкоди в розмірі майже 3,5 млн гривень.

Досудове розслідування – ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Кіровоградської обласної прокуратури