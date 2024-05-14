Сім років проведе за ґратами чоловік, який вчинив ДТП, внаслідок якої загинула вагітна жінка

Нагадаємо, злочин стався 9 серпня 2021 року у Гайсинському районі. 32-річний чоловік, керуючи автомобілем Chery Tiggo в’їхав у задню частину мотоблока «Зубр», який рухався попереду. У результаті аварії вагітна 20-річна пасажирка мотоблока від отриманих травм загинула.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали зловмислика, що втік з місця події. Досудовим розслідуванням було встановлено, що вміст спирту в крові правопорушника складав 1,7%.

Днями Немирівський районний суд Вінницької області виніс вирок жителю Гайсинського району, який вчинив особливо тяжкий злочин.

На підставі зібраних слідством доказів суд першої інстанції визнав фігуранта винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (вчинення ДТП у стані алкогольного сп’яніння) та призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі на строк 7 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області