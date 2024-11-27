Сім років за ґратами проведе рівнянин за вчинення грабежу та тяжкого тілесного ушкодження

Крім того, 33-річний рівнянин уже шість разів був судимий за вчинення майнових злочинів та більшу половину життя провів у місцях позбавлення волі.

Так, у травні 2022 року на той час 32-річний зловмисник у Рівному на вулиці зустрів свою знайому з невідомим йому чоловіком, що й обурило його. Тож під час суперечки, вирвав з рук суперника телефон та, погрожуючи ножем, змусив його залишити місце події. Мобільний грабіжник здав у ломбард.

Крім того, у червні минулоріч на зупинці громадського транспорту, під час конфлікту зловмисник вдарив кулаком в обличчя 46-річного жителя обласного центру. Останній впав та вдарився головою об бруківку: відповідно до експертизи завдані тілесні ушкодження відносяться до тяжких.

33-річного рівнянина у порядку статті 208 КПК України затримали.

Йому повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного або стану) та ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Слідчі закінчили досудове розслідування та за процесуального керівництва прокуратури скерували матеріали кримінального провадження до суду.

Враховуючи, що 33-річний рівнянин був раніше неодноразово судимим й відбував покарання в місцях позбавлення волі, втім на шлях виправлення не став та через короткий час вчинив нові кримінальні правопорушення, що свідчить про підвищену суспільну небезпечність, суд виніс вирок: сім років позбавлення волі.

Втім, законної сили він іще не набрав, тож може бути оскаржений протягом 30 діб.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області