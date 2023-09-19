Сім’я з Іраку з двома малолітніми дітьми декілька діб ховалася у вантажівці

Нелегальних мігрантів виявили в пункті пропуску «Орлівка» прикордонники Ізмаїльського загону.

Прикордонний наряд почув шурхіт у вантажівці, що прибула до українського берега поромом через Дунай та вирішив одразу її оглянути.

В результаті військовослужбовці в причепі фури виявили чоловіка з дружиною та двома малолітніми дітьми – хлопчиком та дівчинкою. Як встановили охоронці кордону, сім’я з Іраку проникла в автомобіль в Туреччині під час його завантаження пластиковими трубами. Далі мандрувальники планували в пошуках кращої долі дістатися однієї з країн ЄС.

Подорож в причепі вантажівки для сім’ї іноземців могла б закінчитися трагічно, адже тривала вона декілька днів, а з собою «туристи» не мали ані їжі, ані води. Тож прикордонники одразу ж нагодували їх та пригостили гарячим чаєм.

За даним фактом на дорослих іноземців складені протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». В подальшому їх передадуть румунській стороні в порядку реадмісії.

ДПСУ