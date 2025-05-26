Сім з половиною років проведе за ґратами прикарпатець, який побив до смерті свого знайомого

За публічного обвинувачення прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури 49-річного мешканця Надвірнянського району суд визнав винним в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Йому призначено покарання – 7 років 6 місяців позбавлення волі.

Доведено, що в грудні 2024 року чоловік побив до смерті свого знайомого у селі Пнів. Чоловік у стані алкогольного сп’яніння вирішив з’ясувати стосунки із своїм односельчанином, якого запідозрив у тому, що той знайшов його загублений мобільний телефон.

Він прийшов до будинку, де мешкав 41-річний знайомий, але його вдома не було. Через деякий час він дізнався, що той перебуває у гостях в іншого односельчанина. Прибувши туди, він почав вимагати, щоб чоловік повернув телефон, а коли почув відмову – вдарив його в обличчя. Далі підозрюваний бив чоловіка металевою арматурою та ногами. Потерпілого госпіталізували до лікарні, де від отриманих травм він помер.

До набрання вироком суду законної сили засуджений перебуватиме під вартою. Вирок суду може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Івано-Франківська обласна прокуратура