«Сімейна» група наркоторговців збувала на Закарпатті зброю та наркотики

Працівники ДБР спільно з Нацполіцією викрили на Закарпатті злочинну групу, яка збувала на території області наркотики та зброю. Щомісяця злочинці реалізовували на Закарпатті наркотиків на кілька мільйонів гривень.

До складу групи входило п’ять осіб. Ними керував мешканець міста Хуст, який залишив місце служби після мобілізації. Дезертир продовжив «бізнес» свого батька – відомого у регіоні наркоторговця. Батька рік тому затримали за збут наркотиків та помістили до слідчого ізолятору, проте він продовжував допомагати синові вести «сімейну справу».

До злочинної діяльності фігурант залучив навіть свою матір, інших членів родини та своїх знайомих.

Також члени угруповання налагодили перепродаж зброї, купленої нелегально.

Всіх учасників організованої злочинної групи було затримано на «гарячому» під час чергової закупки наркотичних речовин. Організатора та його найближчого помічника суд помістив під варту без права внесення застави.

Відбулися обшуки за адресами проживання фігурантів та місцями зберігання наркотичних засобів. Вилучено холодну та вогнепальну зброю, закордонні паспорти, флеш-карти та блокноти із чорновими записами, мобільні телефони, банківські картки, пристрої для фасування наркотичних речовин та близько 200 доз метамфетаміну, вартість якої на «чорному ринку» складає близько 100 тисяч грн.

Всім учасникам групи повідомлено про підозри у незаконному зберіганні чи збуті наркотичних засобів у складі організованої групи та у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 3 ст. 307 та ч. 2 ст. 263 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

ДБР