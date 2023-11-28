Сімейна побутова сварка закінчилася ножовим пораненням

25 листопада близько 04:00 до поліції надійшло повідомлення від медиків Олевської центральної лікарні про те, що до їх установи доставлено 54-річного жителя місцевої громади з ножовим пораненням у живіт. На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 (м. Олевськ) Коростенського райуправління.

Поліцейські з’ясували, що вночі, близько 1:00, між чоловіком та його дружиною стався конфлікт. Подружжя посварилося через побутові проблеми. У ході сварки 60-річна жінка схопила ніж та завдала йому поранення.

Чоловік був ушпиталений до лікарні, де йому провели оперативне втручання.

Поліція встановлює всі обставини події у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Вирішується питання про оголошення жінці підозри. Слід зазначити, що такий злочин карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Процесуальне керівництво здійснює Олевський відділ Коростенської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Житомирської області