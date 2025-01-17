Сімейне подружжя за $25 тисяч сприяло в незаконному отриманні інвалідності

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури викрито сімейне подружжя, які вимагали та отримали від громадянина неправомірну вигоду у розмірі 25 000 дол. США за вплив на членів однієї з районних медико-соціальних лікарських комісій для отримання громадянином 2 групи інвалідності (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Під час отримання частини неправомірної вигоди останніх затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на місці вчинення злочину.

Фігурантам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі майже 2 млн грн кожному.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП в Київській області за оперативного супроводу ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура