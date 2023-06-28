Сімейні чвари закінчились вбивством – до 7 років ув’язнення засуджено жительку Шепетівщини

За публічного обвинувачення Шепетівської окружної прокуратури суд визнав винною 39-річну жінку в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Трагедія сталась у грудні минулого року у м. Ізяслав.

В день вбивства між загиблим і дружиною виникла сварка, яка переросла у сутичку. Жінка схопила ножа й завдала чоловіку кілька смертельних ударів у грудну клітину.

Зрозумівши, що накоїла вона викликала медиків, однак врятувати життя потерпілого не вдалося – від отриманих травм він помер.

Між подружжям були напружені стосунки: чоловік випивав та ображав дружину. Це ж підтвердили сусіди і родичі обвинуваченої. Суд взяв це до уваги і призначив їй мінімальне покарання за статтею про умисне вбивство – 7 років ув’язнення.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури