Сімейні конфлікти з трагічними наслідкамии у Харкові

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Салтівської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винними двох осіб у вчиненні злочинів проти життя.

Зокрема, прокурори довели вину 50-річної жінки, яка нанесла власному батьку смертельні тілесні ушкодження. Подія трапилась 10 грудня 2021 року в одній з квартир будинку по проспекту Тракторобудівників у Харкові. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, жінка і її батько стали сперечатися. У розпалі сварки донька схопила ніж і п’ять разів вдарила ним батька.

Через масивну крововтрату внаслідок пошкодження стегнової вени чоловік помер.

Під час судового розгляду обвинувачена визнала вину лише частково і заявила, що не хотіла заподіяти смерть батьку.

Вироком Октябрського районного суду м. Полтави жінку визнано винною у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Їй призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Ще один засуджений — 59-річний харків’янин, який у листопаді минулого року ледве не вбив рідного брата. Чоловіки знаходились у квартирі по проспекту Ювілейному і разом випивали.

У ході спілкування між ними виникла сварка. Коли аргументи закінчились, один з братів схопився за ніж і наніс ним декілька ударів в область грудної клітини та живота потерпілого.

Поранений чоловік зміг вибігти з квартири і звернувся за допомогою до сусідки, яка викликала медиків. Завдяки наданій медичній допомозі життя потерпілого було врятовано.

Нападник же понесе покарання за вчинене. Вироком Московського районного суду м. Харкова чоловіка визнано винним у закінченому замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України). Він проведе за ґратами 7 років. Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Харківська обласна прокуратура