Сімейний наркобізнес: повідомлено про підозру подружжю, в якого вилучено понад 4 кг наркотиків

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру чоловіку і його дружині за фактом придбання та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Руслан Скуратович, досудовим розслідуванням встановлено, що 35-річний чоловік і його 36-річна дружина у квартирі по вул. Кричевського, де вони мешкали разом із своєю дитиною, облаштували нарколабораторію.



22 грудня правоохоронці провели обшук у квартирі, у ході якого виявили та вилучили понад 80 зіп-пакетів, скляні ємності, полімерні контейнери, пакети з речовиною рослинного походження у сухому та подрібненому вигляді, яка містить особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс.



За попередніми даними, усього в ході обшуку виявлено понад 4 кг нарковмісної речовини.

Також встановлено, що подружня пара облаштувала в квартирі спеціальне приміщення, де вирощувала коноплі.

Того ж дня чоловіка і його дружину затримано в порядку ст. 208 КПК України. 23 грудня їм повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюють співробітники Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури