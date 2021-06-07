«Сімейний наркопідряд» на ₴650 тис.: під час закладання згортків затримано чоловіка та його сина

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 44-річному чоловіку та його 21-річному сину за фактом незаконного придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах, незаконного придбання, зберігання з метою збуту небезпечної психотропної речовини, вчинених повторно (ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що двоє чоловіків за допомогою месенджера “Telegram” створили інтернет-магазин з продажу психотропних речовин з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини “PVP”, яку реалізовували шляхом розкладання згортків на території м. Харкова та Харківської області.

Протиправна діяльність чоловіка та його сина була припинена правоохоронцями під час розповсюдження чергової партії так званих “закладок”.

Всього у чоловіків за результатами проведення оглядів вилучено 73 пакунки (згортки, пластикові ковпачки та прозорі пакети) загальною масою близько 700 грамів особливо небезпечної психотропної речовини “PVP”, 2 пакунки з канабісом загальною вагою близько 100 грамів та 6 пігулок зі змістом небезпечної психотропної речовини МDMA.

Загальна вартість наркотичних речовин за цінами чорного ринку склала близько 650 тисяч гривень.

До моменту припинення їх протиправної діяльності чоловіки встигли розкласти 15 згортків з особливо небезпечною психотропною речовиною “PVP” на території м. Харкова та Харківської області у вигляді згортків.

04.06.2021 чоловіків було затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру.

На теперішній час відносно чоловіків обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості звільнення під заставу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, встановлюються шляхи придбання наркотичних речовин підозрюваними.

Харківська обласна прокуратура