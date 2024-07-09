Сімейний «бізнес» на ухилянтах: в Одесі двох лікарів затримали за хабарництво

Фігуранти – 44-річний завідувач одного з відділень Одеської психіатричної лікарні та його 66-річний батько, який працює в тому ж відділенні лікарем-ординатором. Обом чоловікам вже повідомлено про підозру. Правопорушників відсторонено від роботи. Їм загрожує позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскація майна.

Родинні «заробітки» чоловіків викрили та задокументували слідчі відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 під оперативним супроводом співробітників управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ.

Правоохоронці встановили, що син та батько налагодили «бізнес» на чоловіках, які за віком підлягають мобілізації і ухиляються від неї. Згідно з «планом» родичів, за видачу призовникам лікарського висновку з діагнозом про нібито наявні у них психічні захворювання, що дозволяє уникнути призову на військову службу, а також довідки про стаціонарне лікування в психіатричній лікарні для її предʼявлення працівникам територіального центру комплектування та соціальної підтримки, «пацієнти» мали б сплатити лікарям по 165 тисяч гривень неправомірної вигоди.

На початку липня поліцейські задокументували одну із таких оборудок. 28-річний «клієнт» прибув до службового кабінету очільника відділення, де той вручив йому підписану власноруч та лікарем-ординатором довідку з інформацією про те, що чоловік нібито вже два тижні перебуває у них на стаціонарному лікуванні. За таку «послугу» медики отримали 1000 доларів. Решту обумовленої суми ухилянт мав сплатити після підписання та надання йому висновку з діагнозом про наявність психічного захворювання.

Поліцейські затримали в процесуальному порядку «гіпократів» під час отримання першого траншу неправомірної вигоди.

Під час санкціонованих обшуків у службових кабінетах медиків та за місцем їхнього мешкання слідчі вилучили 1000 доларів, які ділки отримали за свої «послуги», службову документацію, флешносій, мобільні телефони, «чорнові записи». Крім цього, правоохоронці вилучили майже 49 тисяч доларів, 500 тисяч гривень, понад 1100 євро та декілька фунтів. Законність цих грошей поліцейські встановлюватимуть в ході слідства.

«Зібравши достатньо доказів, ми під процесуальним керівництвом Приморської прокуратури міста Одеси повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тобто у вимаганні та одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням наданого службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Згідно з чинним законодавством, батьку та сину загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 241 тис. 920 грн, якою вони скористались. Крім цього, за нашим клопотанням суд відсторонив чоловіків від займаних посад. Надалі ми встановлюватимемо кількість «пацієнтів», які вже встигли скористатися протиправними послугами лікарів. Слідство триває», – повідомив старший слідчий відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Віталій Гаврищук.

Одеське районне управління поліції № 1