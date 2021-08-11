Систематичне викрадення вугілля та міндобрив на залізниці – припинено діяльність злочинної організації

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора 16 особам повідомлено про підозру за фактами створення злочинної організації та участі у ній, а також крадіжки (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 185 КК України).

За даними слідства, упродовж поточного року члени злочинної організації систематично вчиняли крадіжки майна суб’єктів господарювання в районі залізничної станції «Таврійськ» Запорізької дирекції Регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця». Вони викрадали з вагонів кам’яне вугілля та мінеральні добрива під час відстою рухомого складу потягів, а так під час їх руху.

На території Запорізької та Дніпропетровської областей одночасно проведено 54 обшуки за місцями проживання членів злочинної організації, під час яких виявлено та вилучено речі і документи.

Наразі 12 осіб затримано, 7 – обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Встановлюється розмір заподіяної шкоди.

Припинено діяльність злочинної організації прокурорами спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України при оперативному супроводі Департаменту карного розшуку.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора