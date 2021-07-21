Систематичне втручання в систему автоматизованого розподілу справ у Вищому господарському суді: розслідування завершено

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно працівниці апарату Вищого господарського суду України, яка втручалася в автоматизовану систему для розподілу касаційних скарг на певного суддю.

За даними слідства, працівниця суду виконувала вказівки колишнього Голови Вищого господарського суду України, який і створив цю злочинну схему розподілу справ. Наразі він переховується в одній з країн Європи та оголошений у міжнародний розшук.

Встановлено, що у 2011 році жінка систематично втручалася в роботу автоматизованої системи «Діловодство спеціалізованого суду». Як наслідок, щонайменше у 979 випадках розподіл касаційних скарг здійснювався на заздалегідь обраного суддю, а не автоматично. Це позбавило підприємців права на незалежний та справедливий суд.

19 липня 2021 року обвинувальний акт стосовно посадовиці направлено до Печерського районного суду міста Києва.

Вона обвинувачується у незаконному втручанні в роботу автоматизованої системи документообігу суду, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 3761 КК України).

Їй загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на строк від 3 до 6 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 2 до 3 років.

Ще трьом працівникам цього суду вже повідомлено про підозру.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – ДБР.

Державне бюро розслідувань