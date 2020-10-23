Систему Prozorro намагалась захопити група рейдерів, очолювана колишнім правоохоронцем

Половиною компанії ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн», яка входить до системи Prozorro, незаконно заволоділа група рейдерів, яку очолював колишній правоохоронець.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідчі виявили, що у 2017 році група зловмисників погрозами змусила одного зі співвласників компанії укласти вдаваний договір на відчуження корпоративних прав на половину статутного капіталу «Держзакупівель.Онлайн». На той час вартість частки компанії становила 500 тис. доларів США.

«У подальшому для легалізації незаконно одержаного майна учасники групи створили ланцюг цивільно-правових відносин по переоформленню прав на підставних осіб», ㅡ повідомили у прокуратурі.

Наразі прокуратура завершила досудове розслідування та відкрила кримінальне провадження щодо трьох співвиконавців злочину. Їм інкримінують ст. 189 КК України (Вимагання). За цією статтею передбачається позбавлення волі терміном від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, загрози роботі системи публічних закупівель Prozorro на теперішній час немає.