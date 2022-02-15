Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 11:00 15 лютого 2022 року

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями.

Упродовж минулої доби, 14 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень.

Неподалік ТРЬОХІЗБЕНКИ противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

У бік НОВОТРОЇЦЬКОГО російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

На околицях ПІСКІВ ворог обстрілював позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу МАР’ЇНКИ окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та знищили 1 БПЛА противника.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Унаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – середньої важкості, іншого — задовільний.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 11 годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення.

У бік КАТЕРИНІВКИ противник відкривав вогонь з протитанкового ракетного комплексу.

В напрямку ЛОБАЧЕВЕ російські найманці здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил оцінюється як стабільна.

За минулу добу підрозділами поліції, що задіяні в операції Об’єднаних сил, перевірено 4273 транспортні засоби, 3925 особу, 1 особу — на причетність до збройних формувань Російської Федерації, а також виявлено 28 адміністративних правопорушень та розкрито 23 злочинів.

Через контрольні пункти в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію прослідувала 921 особа, а на підконтрольну Україні територію прибуло 1030 осіб.

В порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил розмінували майже 1,5 гектари території та передали на знищення 2 вибухонебезпечні предмети.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation