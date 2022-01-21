Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 11:00 21 січня 2022 року

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями.

Упродовж минулої доби, 20 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень. З них 4 порушення режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, а також проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії зіткнення.

У бік ОПИТНОГО збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.

В напрямку КАТЕРИНІВКИ ворог вів вогонь з протитанкових гранатометів.

Поблизу ЗОЛОТОГО-4 окупанти застосували міномети калібру 82 мм.

Неподалік МАР’ЇНКИ противник обстрілював позиції українських військ з ручних та станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 11 годину ранку, 21 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил оцінюється як стабільна.

За минулу добу підрозділами поліції, що задіяні в операції Об’єднаних сил, перевірено 3536 транспортних засобів, 3935 осіб, 1 особу — на причетність до збройних формувань Російської Федерації, а також виявлено 38 адміністративних правопорушень та розкрито 43 злочини.

Через контрольні пункти в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію прослідувало 988 осіб, а на підконтрольну Україні територію прибуло 1005 осіб.

В порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил розмінували майже 1,5 гектари території та передали на знищення 56 вибухонебезпечних предметів.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation