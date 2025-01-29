Сів п’яним за кермо, протаранив 7 авто та травмував своїх пасажирів – у Києві затримали винуватця масштабної ДТП (фото)

22-річний водій автомобіля Volkswagen Passat, рухаючись містом під час комендантської години, в’їхав у припарковані автомобілі, які стояли з правої та лівої сторін узбіччя дороги. Внаслідок аварії постраждали 19-річні хлопець та дівчина, яких нетверезий керманич віз на своєму авто. За вчинене винуватцю аварії загрожує до 3 років ув’язнення.

Інформація про дорожньо-транспортну пригоду по вулиці Соломії Крушельницької, у якій постраждали двоє людей надійшла до поліції Києва сьогодні близько 03:00 години. На місце події виїжджали слідчі відділу розслідування ДТП Главку поліції.

Правоохоронці встановили, що аварію спричинив 22-річний водій автомобіля «Volkswagen Passat». Чоловік не впорався із керуванням транспортного засобу та в’їхав у 7 автомобілів, які були припарковані на узбіччі дороги з лівого та правого краю. Зокрема, внаслідок удару, травми отримали двоє 19-річних пасажирів легковика – хлопець та дівчина, яких медики госпіталізували до лікарні.

Поліцейські перевірили керманича «Volkswagen» на стан сп’яніння, на що прилад «Драгер» показав 1,16 проміле. Відтак нетверезого чоловіка було затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури оголосили 22-річному киянину про підозру за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Відділ комунікації поліції Києва