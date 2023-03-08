Сів за кермо «під кайфом» та в’їхав у автобус: у Києві судитимуть водія, з вини якого постраждали десятки людей

28-річний водій легковика перевищив дозволену швидкість та скоїв зіткнення із пасажирським автобусом, внаслідок чого транспортний засіб виїхав за межі проїжджої частини та наїхав на електроопору.

Дорожньо-транспортна пригода сталася у вересні 2022 року на проспекту Повітрофлотському у Києві. 28-річний водій автомобіля «Мерседес» наїхав на маршрутний автобус, у салоні якого перебували пасажири. Внаслідок зіткнення автобус виїхав за межі проїжджої частини та скоїв наїзд на електроопору. До лікарень було доставлено 32 постраждалих із травмами різного ступеню тяжкості, у тому числі допомогу надали 5-річній дівчинці – пасажирці легковика.

Як розповів начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Києва Анатолій Андросович, у рамках кримінального провадження було проведено низку слідчих дій та технічних експертиз:

«Встановлено, що водій автомобіля «Мерседес» перебував під дією наркотичного сп’яніння. Крім того, під час невідкладних слідчих дій з салону його транспортного засобу ми вилучили пакунок із наркотичними засобами. Порушник перевищив швидкісний режим та скоїв зіткнення із автобусом, той в свою чергу виїхав за межі дороги та скоїв наїзд на електроопору. Троє пасажирів автобусу отримали тяжкі тілесні ушкодження, 29 – середнього та легкого степеню тяжкості. Серед травмованих також був неповнолітній пасажир автобусу та 5-річна дитина, яка перебувала у салоні легковика».

Слідчі поліції Києва повідомили водію про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження та за ч. 1 ст. 309 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

Наразі досудове розслідування завершено та правоохоронці скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом за погодженням Київської міської прокуратури до суду для розгляду справи по суті. Фігурантові може загрожувати позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва