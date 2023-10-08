Скандал навколо ймовірного побиття мобілізованих у Тернопільському військкоматі (відео)

Зареєстровано кримінальне провадження.

Керівництвом Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначено службову перевірку з приводу відео, яке поширюється в соціальних мережах, щодо побиття мобілізованих.

Про це йдеться в повідомленні Тернопільського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (раніше називався військкомат) у Facebook. “Що спровокувало конфлікт? Словесні образи та зухвалість з боку громадян стосовно працівників ТЦК СП? Приниження їх гідності? Завдання удару військовослужбовцю, як на одному з відео? Для з’ясування усіх обставин, які відбулися, керівництвом Тернопільського ОТЦК СП призначено службову перевірку, за результатами якої буде вжито відповідних заходів”, – сказано в повідомленні.

При цьому зазначають, що оповіщення громадян здійснюється військовослужбовцями, які мають досвід бойових дій та переміщені у ТЦК СП для проходження служби, які визнані обмежено придатними після отриманих поранень та контузій.

Речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко повідомила виданню “20 хвилин”, що за цим фактом зареєстроване провадження за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану.

Вона зазначила, що встановлюються усі обставини та особи кривдників, вирішується питання про повідомлення вказаним особам про підозру. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

Водночас мер Тернополя Сергій Надал звернувся до керівництва Тернопільського територіального центру комплектування. “Є інформація, що ваші “окремі” працівники могли застосовувати силу до наших мобілізованих. Я наполягаю і наголошую для “окремих” працівників ТЦК на коректному ставленні до тернополян, які є мобілізованими”, – пише він.

Він закликав тернополян терміново повідомляти у військову прокуратуру та поліцію про випадки неналежного чи жорстокого ставлення при проведенні мобілізаційних заходів.

При цьому наголосив, що під час війни кожен чоловік має прийти до територіальних центрів комплектування і оновити свої дані. “Однак це передбачає коректне, належне ставлення, відповідно до вимог законодавства”, – додав Надал.

Варто зазначити, що в соціальних мережах поширюється відео, де чоловіки у військовій формі б’ють двох осіб. При цьому зазначається, що нібито побиття відбувається у Тернопільському ТЦК СП, а чоловіки є мобілізованими. // УНІАН