Скандальна ексголова МСЕК Крупа незаконно користується телефонами у СІЗО і… отримує багатомільйонні знижки застави

У березні 2025 року у камері підозрюваної було вилучено три мобільні телефони

Колишня головна лікарка Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа, яка перебуває під вартою у київському СІЗО, використовує мобільні телефони, що заборонено законодавством. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на онлайн-трансляцію засідання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

За повідомленням головуючого судді Дмитра Михайленка, у березні цього року в камері, де утримується Крупа, було виявлено три мобільні телефони. Один із них належав підозрюваній, інших два – співкамерниці ексголови МСЕК. Також суддя додав, що під час вилучення телефону Крупа намагалася видалити інформацію.

Під час судового засідання Тетяна Крупа підтвердила факт вилучення мобільного телефону. Однак наголосила: телефон їй потрібен для спілкування з чоловіком та сином і отримання швидкої медичної допомоги.

«Питання не в тому, задля чого у неї телефон. Питання, як він у неї опинився, оскільки є заборона на володіння і користування мобільними телефонами в умовах тримання СІЗО… Сподіваюся працівники слідчого ізолятору розберуться», – наголосив прокурор.

Як повідомляв «Главком», 23 грудня 2024 працівники державної установи «Київський слідчий ізолятор», де утримується підозрювана, провели вибірковий обшук речей Тетяни Крупи. Зокрема, було виявлено та вилучено мобільний телефон, що є порушенням режиму тримання ув’язнених.

Раніше ЗМІ зазначали, що підозрювана у незаконному збагаченні ексголова МСЕК Хмельниччини Тетяна Крупа утримується у звичайній камері, розрахованій на чотири людини площею 12,4 кв. м, без урахування санвузла. У київському СІЗО підозрювана має триразове харчування.

Що стосується телефонних розмов, у столичному СІЗО встановлено таксофони та є мобільні телефони, які перебувають на обліку установи. Телефонні розмови надаються засудженим з дозволу керівництва СІЗО і лише за письмовою заявою, в якій зазначаються прізвище, ім’я, по батькові абонента, ступінь спорідненості, телефонний номер абонента, тривалість розмови.

«Ув’язненим, які тримаються в установі, зберігання та користування мобільним телефоном заборонено, оскільки відповідно до додатка 1 Правил, мобільний телефон входить до переліку, заборонених для передавання ув’язненим і засудженим, а також для користування та зберігання при собі», – наголосив начальник СІЗО Володимир Халавка у відповіді на запит журналістів.

Нагадаємо, що 31 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала ухвалу суду першої інстанції у частині розміру застави колишній головній лікарці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі і визначила нову суму застави. Ідеться про визначення 130 млн грн застави для підозрюваної ексголови МСЕК Хмельниччини. 20 березня 2025 року Вищий антикорупційний суд вкотре зменшив розмір застави для Крупи – до 230 млн грн.