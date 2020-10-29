Скандальний голова ОАСК Вовк ігнорує засідання з обрання запобіжного заходу

Наступне засідання призначили на 5 листопада.

Голова Окружного адміністративного суду Павло Вовк укотре не з’явився на засідання з обрання запобіжного заходу.

В зв’язку з цим засідання вдруге відклали, повідомили на сторінці Вищого антикорупційного суду в Facebook.

«Засідання не відбулося, оскільки підозрюваний та його захисники вдруге не з’явилися до суду. Наступне судове засідання заплановано на 10:00 5 листопада 2020 року», — йдеться у повідомленні.

Павла Вовка та інших суддів ОАСК підозрюють у створенні злочинної організації та захопленні влади.

17 липня голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам було повідомлено про підозру. Їм інкримінують створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри ґрунтуються на вивченні записів розмов у кабінеті Вовка, частина з яких була опублікована в 2019 році. Там на записах Вовк обговорює, як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення.

За версією слідства, підозрювані ухвалювали замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.

22 жовтня ВАКС переніс засідання з обрання запобіжного заходу Павлу Вовку та одному з суддів Ігорю Погрібніченку, бо на нього не з’явилися підозрювані та їхні захисники.

Цього тижня петиція на сайті Офісу президента про ліквідацію ОАСК набрала необхідну для розгляду кількість голосів. У відповіді на петицію президент України Володимир Зеленський повідомив, що ініціює консультації з Вищою радою правосуддя щодо вирішення питання Окружного адміністративного суду міста Києва. // LB.ua