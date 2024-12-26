Скандального ексначальника Одеського облвійськкомату (ТЦК) знову відправили за ґрати. Ціна свободи – ₴402 млн.

Борисова підозрюють у незаконному збагаченні, нез’явленні на службу та ухиленні від військової служби.

У четвер, 26 грудня, Печерський суд Києва обрав запобіжний захід колишньому керівнику Одеського обласного Територіального центру комплектування Євгену Борисову. Його відправили під варту, повідомило “Суспільне” із зали суду.

Зокрема Євген Борисов може вийти під заставу у розмірі 402 мільйони гривень.

Зазначається, що обвинувачення просило суд відправити Борисова під варту, бо вважає що він може втекти за кордон.

Водночас захист наполягав на домашньому арешті із застосуванням електронного браслета.

Нагадаємо, Борисова підозрюють у незаконному збагаченні, нез’явленні на службу та ухиленні від військової служби. Крім того, Національне агентство з питань запобігання корупції підготувало обґрунтований висновок про незаконне збагачення колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова на суму близько 188 мільйонів гривень. У липні 2023 року суд обрав Борисову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У листопаді повідомлялось, що Борисов намагався оформити інвалідність, щоб мати можливість звільнення з-під варти та уникнення подальшого арешту. // Дзеркало тижня