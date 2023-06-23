Скандального воєнкома, якого наказав звільнити Зеленський, «не можуть» вигнати з ЗСУ – РНБО

Під час війни людину, нібито, неможливо звільнити з армії.

Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону заявив, що начальника Одеського обласного військкомату, якого президент Володимир Зеленський доручив звільнити не можуть вигнати зі Збройних сил України – тільки з займаної посади.

“Під час війни ми не можемо звільнити людину зі Збройних Сил, її буде звільнено саме з цієї посади, і куди вона відправиться, це вже рішення за командиром, за тими людьми, у безпосередньому підпорядкуванні яких вона буде”, – пояснив Данілов.

За словами секретаря РНБО, оприлюднені журналістами факти щодо скандального одеського воєнкома Євгена Борисова будуть перевірятися. Якщо ж вони підтвердяться, то тоді “зовсім інші органи будуть розбиратися, як так сталося”.

Скандал з одеським воєнкомом: що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, у квітні стало відомо, що родина Борисова під час повномасштабної війни РФ проти України придбала в Іспанії маєток за понад три мільйони євро, а також Mercedes Gelendvagen.

Після розголосу Борисова відсторонили та розпочали розслідування за фактом незаконного збагачення. ДБР виявило, що за винагороду воєнком звільняв від призова окремих осіб.

Нещодавно журналісти “Української правди” опублікували розслідування щодо всіх статків Борисова. Однак 22 червня виявилось, що попри завершене службове розслідування Борисова залишили на посаді.

23 червня, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія повідомив, що у Верховній Раді ініціюють перевірку всіх військкоматів в Україні.

В ОК “Південь” заявили, що службове розслідування щодо виїзду Борисова в Іспанію не виявило підстав для його відсторонення, оскільки він виїжджав на лікування і “надав всі відповідні документи”. Зараз продовжує перебувати на свої посаді.

Через скандал у ситуацію втрутився вже президент України Володимир Зеленський. Він доручив Головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному звільнити Борисова. // УНІАН