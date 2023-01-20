Скандальний ОАСК у день своєї ліквідації спробував забрати у киян Біличанський ліс, – Рух ЧЕСНО

Суддя ОАСК Ігор Качур ухвалив рішення на користь недоброчесних забудовників.

В останній день свого існування ліквідований парламентом одіозний Окружний адміністративний суд Києва виніс рішення у справі щодо меж міста Києва і селища Коцюбинське.

Про це йдеться у матеріалі головної редакторки Руху ЧЕСНО Ірини Федорів.

Цей документ Рух ЧЕСНО отримав 18 грудня і надав експертам для всебічного аналізу.

Рішення судді ОАСК Ігоря Качура ухвалене на користь недоброчесних забудовників Біличанського лісу. По суті суд спробував забрати у Києва мало не половину Святошинського району столиці.

Це далеко не єдине рішення судді Качура, яке обурює громадськість. Свого часу він знівелював правами “Автомайдану”, згодом підтримав олігарха Ігоря Коломойського у справі щодо націоналізації Приватбанку.

У своєму рішення суддя Качур посилається на ганебні рішення Київської обласної ради та Бучанської райради, які у 2021 році розкритикували члени Комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування і рекомендували місцевим радам його переглянути. Але депутати облради цього так і не зробили.

Народні депутати, розуміючи, що межі населених пунктів може встановлювати лише Верховна Рада, наголошували, що це питання не входить до повноважень місцевих рад.

У розпорядженні Руху ЧЕСНО є архівні документи і карти 1980-х років, які підтверджують, що площа селища менша за 100 га. Документи підписані представниками влади як з боку Києва, так і з боку області та Ірпеня.

Нагадаємо, боротьба за Біличанський ліс триває з 2008 року. На думку депутатів селищної ради Коцюбинського, ліс входить до меж цього населеного пункту. Селищна рада дозволила вирубку дерев і передала частину лісу приватним структурам під забудову. Проте влада Києва вважає, що ліс входить до меж столиці. Вона домоглася судового рішення про повернення Біличанського лісу у власність Києва. // LB.ua