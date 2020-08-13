Скеровано до суду обвинувачення щодо групи шахраїв, які незаконно заволоділи квартирами у Києві

Використовуючи підроблені документи, зловмисники незаконно привласнили квартири у столиці. Сума завданих збитків становить близько п’яти мільйонів гривень. Встановлюється причетність підозрюваних до інших фактів заволодіння нерухомістю у Києві та інших регіонах.

Поліцейські встановили, що п’ятеро зловмисників діяли упродовж 2018-2019 років. За попередньою змовою шляхом обману, використовуючи підроблені документи, вони заволоділи квартирою у Києві. Також підозрювані заволоділи коштами під час підписання договору купівлі-продажу вказаної квартири у розмірі 110 000 доларів США.

Окрім того, встановлено, що у квітні 2019 року «чорний» державний реєстратор з використанням підроблених документів провів державну реєстрацію права власності на іншу квартиру у Києві. Відтак право власності перейшло до особи, якій реальні власники майнових прав на квартиру не продавали, договорів про відчуження об’єкта нерухомого майна не укладали.

Також у червні 2018 року невстановлені особи підробили договір купівлі-продажу іншої квартири у Києві. Після цього здійснили факт шахрайського заволодіння вказаною квартирою – незаконно зареєструвавши право власності на одного з підозрюваних.

Наразі встановлена причетність підозрюваних до трьох епізодів незаконного заволодіння квартирами та одного замаху на аналогічний злочин. Сума завданих збитків становить близько 4,7 мільйона гривень.

Окрім того, поліцейські встановлюють причетність підозрюваних та інших членів злочинної групи до фактів заволодіння об’єктами нерухомого майна у місті Києві та інших регіонах України.

Одному зі зловмисників, який став організатором шахрайської схеми, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України. Чотирьом іншим учасникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також ч. 4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документа) КК України.

Обвинувальний акт скеровано до суду. Підозрюваним загрожує від 5-ти до 12-ти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше слідчі Нацполіції повідомили зловмисникам про підозру у заволодінні 250 тисячами доларів США за призначення на керівні посади.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління)