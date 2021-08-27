Скеровано до суду обвинувальний акт щодо президента НААН за отримання хабаря

За двома фактами отримання хабарів обвинуваченому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Нацполіції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора та оперативного супроводження працівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням президента Національної академії аграрних наук України в отриманні ним неправомірної вигоди.

Президент НААН України обвинувачується в отриманні неправомірної вигоди у вигляді безоплатного користування елітним автомобілем за включення керівника одного зі структурних підрозділів НААН до списку претендентів на заміщення вакансій академіків НААН та подальшу передачу відповідних матеріалів на розгляд Президії НААН.

Також фігурант обвинувачується у вимаганні неправомірної вигоди у розмірі 4 мільйонів гривень від одного із суб’єктів господарської діяльності на користь підконтрольного підприємства за невчинення ним дій щодо зміни керівника одного державних сільськогосподарських підприємств, які входять до структури НААН, а також надання можливості у подальшому продовження фінансово-господарських взаємовідносин між цим суб’єктом господарської діяльності та вказаним державним підприємством, які склалися на підставі раніше укладених договорів з надання послуг щодо обробітку землі.

Сьогодні, 27 серпня, обвинувальний акт у відношенні президента НААН направлено до суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Управління комунікації Національної поліції України

за матеріалами Головного слідчого управління