Скеровано до суду обвинувальний акт щодо водія, який вчинив ДТП та травмував трьох курсанток

Правоохоронці повідомили йому про підозру та суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою.

Нагадаємо, що подія трапилась у серпні цього року в Шевченківському районі столиці. Тоді до чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Зоологічній.

Як розповів начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП у м. Києві Анатолій Андросович, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна з розслідування ДТП:

«Ми з’ясували, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Він не впорався з керуванням та скоїв наїзд на курсанток, котрі стояли біля адмінбудівлі. Внаслідок автопригоди троє дівчат отримали переломи кінцівок. Їх відразу з місця події госпіталізували».

Правоохоронці затримали водія 1974 року народження у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Слідчі столичної поліції провели автотехнічну експертизу технічного стану автівки та автотехнічну експертизу механізму дорожньо-транспортної пригоди. Правоохоронці довели причетність правопорушника до скоєного злочину та оголосили йому про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.

Наразі досудове розслідування завершено та обвинувальний акт разом із матеріалами кримінального провадження скеровано до суду. Винуватцю автопригоди загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва