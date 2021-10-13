Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно проросійського пропагандиста за фактом держзради та розпалювання національної ворожнечі
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканця столиці, за фактом вчинення державної зради та розпалювання національної ворожнечі і ненависті, приниження національної честі та гідності (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 161 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що киянин створив інформаційну мережу до складу якої входило кілька вебресурсів, групи у соціальних мережах, youtube-канали та деякі блогери. Фінансувалася вказана мережа Російською Федерацією. Пропагандист поширював через неї замовний контент, спрямований на дестабілізацію ситуації в Україні і розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Кураторами виступали іноземні організації, зокрема з «Первшого каналу» та агенції «NEWS FRONT».
Чоловік позиціонував себе «військово-політичним експертом» та особисто брав участь у прямих ефірах політичних токшоу на заборонених російських телеканалах, за що систематично отримував грошову винагороду від замовників.
Результати проведених експертиз у діях псевдоексперта підтвердили наявність ознак підривної діяльності на шкоду державній безпеці за завданням окремих організацій країни-агресора.
Санкція статей передбачає до 15 років позбавлення волі.
Досудове слідство здійснювалося Головним управлінням Служби безпеки України у м. Києві та Київській області.
Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.