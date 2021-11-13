Скеровано до суду справи щодо фальсифікації ковід-документів працівницями Мукачівської міськради

Дві жінки, працівниці Мукачівської міської ради, пред’явили за місцем роботи підроблені міжнародні свідоцтва про вакцинацію. Обом повідомлено про підозру та матеріали справи скеровані для судового розгляду

Поліцейські Закарпаття скерували для судового розгляду ще два кримінальні провадження щодо використання підроблених ковід-документів.

Йдеться про випадок, коли дві працівниці Мукачівської міської ради подали у відділ кадрів завідомо підроблені сертифікати про вакцинацію від COVID-19.

В ході досудового розслідування дізнавачі поліції встановили, що фігурантки незаконно придбали підроблені документи, заплативши за кожен 1500 гривень. При цьому жінки не проходили жодних медичних маніпуляцій.

Співробітники Мукачівського районного управління поліції наразі встановлюють безпосередньо особу, яка виготовила підробку. Самі ж фігурантки відмовляються пояснити, де саме придбали фальшивий документ.

Мукачівкам було повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України, тобто використання завідомо підробленого документа. Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом вже скеровано для судового розгляду.

Обвинуваченим загрожує від штрафу до двох років обмеження волі.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області