Скоординував ракетний удар окупантів по піцерії у Краматорську – судитимуть місцевого мешканця

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури направлено до суду обвинувальний акт стосовно мешканця м. Краматорська за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, який працює на газотранспортному підприємстві, був завербований для виконання завдань на користь держави-агресора.

27 червня 2023 року до нього вчергове звернувся «начальник відділення розвідки командування вв мвс днр». Він поставив перед так званим агентом завдання щодо перевірки інформації про місцезнаходження українських військових у м. Краматорську.

Обвинувачений погодився на пропозицію. У центрі міста він помітив на парковці автівки з військовими номерами та відвідувачів у закладі харчування. Записав два відео, які одразу надіслав співрозмовнику в месенджер Telegram.

Аби ніхто не помітив його зацікавленості локацією, усі свої дії чоловік старанно приховував від сторонніх очей.

Через деякий час після відправки записів по цьому закладу представники держави-агресора нанесли удар з ОТРК «Іскандер M». Внаслідок таких дій загинули та отримали поранення громадяни, в тому числі діти.

Чоловіку, який перебуває під вартою, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічного ув’язнення, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора