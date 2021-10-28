Скоїв наїзд на неповнолітніх — прокуратура відстояла необхідність залишити під вартою підозрюваного водія

Харківський апеляційний суд підтримав позицію обласної прокуратури та залишив без змін ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 6 жовтня 2021 року щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави чоловіку, який підозрюється в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

За даними слідства, 4 жовтня 2021 року приблизно о 16.45 33-річний чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля «DAF XS» з напівпричепом, рухався по вул. Велика Кільцева №3-А зі сторони вул. Грицевця у напрямку пр. Московського у м. Харкові.

Наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, водій не зменшив швидкість, не зупинив транспортний засіб та скоїв наїзд на двох 12-річних хлопців, які перетинали проїжджу частину по вказаному переходу.

Своїми діями водій порушив п. 18.4 Правил дорожнього руху України.

Неповнолітніх потерпілих доставлено до лікарні. Один з хлопців, не приходячи до тями, помер у медичному закладі. Інший хлопець отримав численні тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Водію повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 6 жовтня 2021 року підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Стороною захисту було направлено апеляційну скаргу на вказану ухвалу. Проте, погодившись з доводами прокурора, Харківський апеляційний суд дійшов висновку про законність ухвали слідчого судді суду першої інстанції та залишив обраний запобіжний захід без змін.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури