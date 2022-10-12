Скоїв наїзд на перехожу та втік: у столиці повідомили про підозру водію

Внаслідок автопригоди потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження. Наразі вона перебуває у лікарні. За порушення правил безпеки дорожнього руху та залишення жінки у небезпеці порушнику загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

Вчора до поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілим на вулиці Любомирській. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичної поліції та лікарі.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля «Рено» рухався по проїжджій частині та узбіччі скоїв наїзд на жінку-пішохода, 1998 року народження. Внаслідок автопригоди потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження та була госпіталізована у лікарню. Водій з місця події втік.

У ході проведення слідчих та розшукових заходів поліцейські встановили місцезнаходження водія та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правопорушник – це киянин, 1997 року народження.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони заподіяли тяжке тілесне ушкодження та ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України – залишення в небезпеці.

Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Відділ комунікації поліції Києва