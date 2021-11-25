Скульптора, который убил женщину и совершил покушение на знакомого, посадили на 15 лет

Скульптора из Острога в Ровенской области, который был обвинен в убийстве женщины и покушении на знакомого, приговорили к 15 годам за решеткой.

Об этом сообщили в Ровенской областной прокуратуре, пишет УНН.

«54-летний мужчина признан виновным в умышленном убийстве женщины и законченном покушении на умышленное убийство товарища (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст.15 п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины)… Суд полностью поддержал позицию прокуратуры и назначил обвиняемому 15 лет лишения свободы», — сообщили в прокуратуре.

Указано, что прокурор в суде доказал, что в январе 2020 года в Остроге, в мастерской, где работал скульптор, между ним и женщиной на бытовой почве возникла ссора, во время которой мужчина кухонным ножом нанес смертельный удар в грудь потерпевшей. Чтобы скрыть следы преступления, скульптор, указала сторона обвинения, тело женщины похоронил в насосной яме своей мастерской, засыпав его пеплом.

А через месяц после этого, распивая спиртное с мужчиной в той же мастерской, его 30-летний знакомый поинтересовался специфическим запахом, после чего получил 3 удара в область головы ножом-тесаком. Пострадавшему удалось выбежать из помещения и таким образом спасти себе жизнь.

Обвиняемый свою причастность к совершению инкриминируемых ему преступлений до последнего отрицал.

Приговор законной силы еще не обрел, стороны могут обжаловать его в суде апелляционной инстанции.

Напомним

В 2020 году следователи полиции в Ровенской области направили в суд уголовные производства по факту умышленного убийства и покушения на убийство, совершенные 52-летним жителем села Розваж — скульптором, который работал в Остроге.