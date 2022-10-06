Скид неочищених стоків у р. Гнилоп’ять – з підприємства стягнуто понад пів мільйона гривень заподіяної довкіллю шкоди

Позов Бердичівської окружної прокуратури про стягнення з товариства шкоди, заподіяної довкіллю скидами зворотних вод у річку, Господарським судом Житомирської області розглянуто та цілком задоволено.

Як повідомлялося раніше , вимоги Водного кодексу України та умови договору порушило місцеве товариство, яке займається очищенням зворотних вод у місті Бердичеві.

Зокрема, підприємство скидало стічні води, які надходили від житлових будинків, лікарень, навчальних закладів та промислової зони міста, безпосередньо у річку Гнилоп’ять, що протікає, зокрема, на території Швайківської територіальної громади Бердичівського району.

Екологами встановлено, що такі води містили перевищені норми небезпечних хімічних елементів, а саме, майже вдвічі – вміст аміаку, у півтора рази – інших шкідливих речовин.

Загалом протягом січня-вересня минулого року недобросовісним відповідачем заподіяно навколишньому природному середовищу шкоди на понад 570 тис. грн.

За втручання окружної прокуратури суд зобов’язав товариство сплатити на користь громади зазначену суму у повному обсязі.