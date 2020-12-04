Следователь отказывается вернуть деньги по делу о махинациях на АЗС, несмотря на решение суда

Следователь Ингульского отделения полиции ГУНП в Николаевской области отказывается возвращать жительнице Николаева 150 тысяч гривен, хотя суд снял с них арест.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, следственное управление ГУНП открыло уголовное производство относительно махинаций топ-менеджмента одной из сетей автозаправок, а в дальнейшем его передали на расследование в Ингульский отдел полиции, где его вскоре закрыли.

«На автозаправках сети «М.» под сертификатами Мозырского и Кременчугского НПЗ реализовался нефтепродукт низкого качества, приготовленный путем смешивания завезённых контрабандой из России как печное топливо составляющих», — говорилось в новости Преступности.НЕТ».

После публикации новости об этом, прокуратура отменила постановление о закрытии производства и полиция снова обратилась в суд об аресте денег и документов, которые были в материалах производства. Примечательно, что деньги и документы были изъяты у жительницы Николаева, которая проходит в деле в качестве заявителя. Она была работником сети АЗС и когда выявила махинации со стороны ТОП-менеджмента, заявила в полицию. При этом к заявлению она прикрепила 151 тысячу гривен и документацию в качестве доказательств.

В судебном заседании, которое состоялось 30 ноября, следователь Ингульского отделения полиции заявил, что деньги и другие доказательства находятся в материалах производства в полном объеме. В то же время представитель владельца имущества и ее адвокат Владимир Тимошин усомнились в наличии этих денег у полиции, как и других материалов дела. Тимошин на заседании отметил, что ранее суд уже отменял арест денег, но их так и не вернули представителю владельца.

Также в ходе судебного заседания оказалось, что с момента, как прокурор 30 сентября возобновил дело, ни одного следственного действия проведено не было. В свою очередь, следователь полиции подтвердил это, и заявил, что якобы они будут проводиться в дальнейшем.

Адвокат также обосновал необходимость снятия ареста с документов, отчетов, черновых записей и денежных средств тем, что данные доказательства потребуются для обращения в другие органы, которые надлежащим образом проведут досудебное расследование.

В итоге судья Олег Кирильчук постановил частично удовлетворить ходатайство владельца имущества, отменил арест денежных средств в размере 151 тысячи гривен, но оставил под арестом документацию.

В комментарии «Преступности.НЕТ» адвокат Владимир Тимошин рассказал, что его клиент пришла в Ингульский отдел полиции в согласованное время 2 ноября и попросила вернуть деньги. Но следователь Михаил Шенкевич в ответ отказался это делать, заявив, что будет подавать апелляцию. Также ей не дали даже убедиться в их полной сохранности. Владимир Тимошин отметил, что такая позиция полиции усиливает их предположение, что предоставленные деньги исчезли, поэтому он намерен обращаться по этому поводу в Государственное бюро расследований.

Напомним, как в уголовном производстве по факту убийства бывшего главы Николаевской таможни Артура Полякова исчезли арестованные деньги, которые были изъяты у подозреваемого Александра Фильцева во время обыска. Позже выяснилось, что эти деньги присвоил следователь.