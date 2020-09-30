Слідчі Дніпропетровської області затримали підозрюваного у рейдерському захопленні ринку

Як встановили поліцейські, 58-річний фігурант організував схему захоплення ринку у м. Дніпро та залучив до свого плану інших осіб.

Державний реєстратор за підробленими документами провів незаконні реєстраційні дії у Державному реєстрі юридичних осіб, в результаті чого змінив власника і керівника ринку. У такий спосіб у 2018 році зловмисник позбавив законного власника майнових прав на об’єкт. Крім підробки документів, чоловік за допомогою найнятих людей здійснив силове захоплення ринку.

29 вересня слідчі ГУНП в Дніпропетровській області спільно із працівниками УСР в Дніпропетровській області та прокуратурою провели обшуки в адміністративній будівлі ринку, у будинку підозрюваного та місцем мешкання і роботи державного реєстратора. Поліцейські вилучили документацію та електронні носії з інформацією, що можуть бути доказами у суді.

Слідчі вручили фігуранту повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі ринок повернули законному власнику. Тривають слідчі заходи для встановлення всіх співучасників злочину.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області