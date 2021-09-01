Слідчі Нацполіції скерували до суду обвинувальний акт щодо злочинної організації торговців людьми

До українського сегменту злочинної організації входило сім чоловіків, які вербували українців на роботу для перевезення нелегальних мігрантів із країн Південно-Західної Азії до Європи. Зловмисникам загрожує до 15-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо: у листопаді минулого року оперативники Департаменту міграційної поліції спільно зі слідчими поліції в АР Крим за процесуального керівництва Кримської прокуратури викрили учасників транснаціональної організованої групи, які займалися торгівлею людьми.

Поліцейські встановили, що злочинне угруповання створив 33-річний організатор, а його спільниками були ще шестеро осіб. При цьому всі вони виконували свою роль – вербували осіб, які мали скрутне матеріальне становище, навчали керувати суднами, забезпечували мобільним зв’язком та переміщували їх до Республіки Туреччини. Там передавали місцевим спільникам. Поліцейські встановили, що за одного проданого українця торговці людьми отримували до трьох тисяч доларів США.

Завербованих осіб втягували у злочинну діяльність, пов’язану з контрабандою мігрантів. Потерпілі мали нелегально переміщати мігрантів із країн Близького Сходу та Південно-Західної Азії до Євросюзу. При цьому зловмисники приховували факт наявності жорсткої кримінальної відповідальності за перевезення нелегальних мігрантів у тих країнах, куди їх перевозили.

Обвинувальний акт щодо членів організованої злочинної організації направлено до суду. Відповідно до ч.3 ст.149 (Торгівля людьми), ч.2 ст.332 (Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України) та ч.1 ст.255 (Створення злочинної організації) Кримінального кодексу України, фігурантам загрожує до 15-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Управління комунікації Національної поліції України