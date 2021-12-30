Слідчі Нацполіції викрили черговий конвертцентр: кошти «відмивали» в особливо великих розмірах

Також зловмисники здійснювали фіктивні господарські операції для зменшення податкових платежів.

Слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводження Служби безпеки України та процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрили протиправну діяльність групи осіб, які створили конвертаційний центр і прикривали незаконну діяльність кількох суб’єктів господарювання.

До оборудок зловмисники залучили фіктивні підприємства, через які підроблювали первинні фінансово-господарські документи про фіктивні операції з придбання чи продажу товарів, насамперед з реалізації пального. Надалі фігуранти переводили безготівкові кошти у готівку в інтересах суб’єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення операцій.

Окрім того, ділки формували неправдиві суми податкового кредиту з податку на додану вартість, відповідно надавали недостовірні відомості у податковій документації.

Протиправна діяльність фігурантів завдала збитків державі в особливо великих розмірах.

Слідчі Нацполіції провели ряд санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників та в офісних приміщеннях. У результаті вилучено документацію, яка підтверджує протиправну діяльність. Також правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку з інформацією, що має доказове значення.

Наразі триває досудове за ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення), ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до 12-ти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Правоохоронці проводять подальші процесуальні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності всіх фігурантів.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами ГСУ)