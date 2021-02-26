Слідчі Нацполіції викрили осіб на незаконному заволодінні 160 мільйонами гривень

Виконавцю злочинної «схеми» вже повідомлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру й організаторам правопорушення з числа колишніх високопосадовців та їхнім довіреним особам.

Слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції спільно із працівниками Департаменту внутрішньої безпеки, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, викрили протиправну діяльність групи осіб.

Шахрайським шляхом зловмисники заволоділи коштами бізнесмена з м. Дніпро в сумі 160 мільйонів гривень. Встановлено, що потерпілий та фігурант домовилися про продаж корпоративних прав аграрних підприємств. У липні 2020 року, підробивши документи, зловмисники створили уяву нібито про продаж прав, проте водночас подали до різних судів заяви, аби після отримання обумовленої оплати визнати недійсним факт продажу.

23 лютого правоохоронці провели обшуки в офісних, виробничих приміщеннях та за місцями мешкання осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Ухвалами слідчих суддів на майно та корпоративні права аграрних підприємств накладений арешт.

Виконавцю правопорушення, 34-річному мешканцю Дніпропетровщини, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) та направлено до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення про підозру організаторам з числа колишніх високопосадовців, які мають причетність до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, та звернення до суду з клопотанням щодо обрання їм запобіжних заходів. Також встановлюються інші співучасники злочинної «схеми».

Досудове розслідування триває.

Управління комунікації Національної поліції України

за матеріалами Головного слідчого управління