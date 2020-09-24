Слідчі Нацполіції викрили злочинну схему тіньового обігу валюти на ₴100 мільйонів

До складу стійкого злочинного угруповання, яке діяло на території всієї держави, входили власники небанківських фінансових установ, а також представники кримінального світу. Слідчі дії тривають. Наразі поліцейські перевіряють причетність до скоєння злочину службових осіб контролюючих органів.

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно з Департаментом кіберполіції, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, викрили злочинну схему тіньового обігу іноземної валюти.

Правоохоронці встановили, що упродовж двох років на території держави діяло стійке злочинне угруповання. До його складу входили фактичні власники ряду небанківських фінансових установ. Зокрема зловмисники здійснювали незаконні валютно-обмінні операції за курсами, що значно відрізнялися від фіксованих державою.

Порушники не здійснювали документального оформлення операцій із валютою. Відтак зловмисники «зекономили» на сплаті обов’язкових податкових платежів та привласнили понад 100 мільйонів гривень.

Крім того, розробники злочинної схеми мали кримінальні зв’язки. В обов’язки представників кримінального світу входило розширення схеми тіньового обігу валют на території держави.

Сьогодні, 24 вересня, правоохоронці провели санкціоновані обшуки на території міста Києва та Київської області. Поліцейські вилучили додаткові речові докази.

Слідчі дії за ст. 364-1(Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) та ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України тривають. Наразі перевіряються факти причетності до скоєння злочину службових осіб регуляторних та контролюючих органів.

Національна поліція України