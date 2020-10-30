Слідчі поліції розслідують факт незаконного позбавлення волі закарпатки

Вчора, 29 жовтня, до поліції Ужгорода надійшло повідомлення від мешканки Перечинщини, яка за її словами постраждала внаслідок неправомірних дій з боку 53-річного жителя обласного центру.

За викликом виїхала слідчо-оперативна група, працівники якої з’ясували, що чоловік незаконно утримував 27-річну жительку Перечинського району за місцем свого проживання.

За фактом злочину слідчі одразу розпочали досудове розслідування за статтею 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі).

З метою виявлення і фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, за процесуального керівництва прокуратури, провів невідкладний огляд будинку. Під час слідчої дії поліцейські виявили у будинку предмети схожі на автоматичну зброю, пістолети, боєприпаси, набої та кийки.

Арсенал зброї вилучили та направлять експерту для дослідження. Наразі оперативники встановлюють походження та мету зберігання небезпечних предметів.

За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 263 Кримінального кодексу України.

За обома фактами у поліції проводять досудове розслідування.

Поліція Закарпатської області