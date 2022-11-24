слідчі поліції закарпаття повідомили про підозру мешканцю харківщини, який причетний до організації перетину чоловіками держкордону україни

Слідчі Головного управління поліції Закарпаття та оперативники Управління стратегічних розслідувань викрили зловмисника, який за грошову винагороду допомагав чоловікам призовного віку покидати територію України в обхід офіційних пунктів пропуску. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину, триває подальше розслідування у справі

Слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, у співпраці з оперативниками Управління стратегічних розслідувань та співробітниками Держприкордонслужби, провели ряд оперативних заходів та встановили причетність 30-річного чоловіка з Харківської області до незаконної переправи осіб призовного віку через держкордон України в межах Закарпаття, в обхід офіційних пунктів пропуску.

Встановлено, що 48-річний клієнт, чітко слідуючи інструкціям організатора, намагався надати неправомірну вигоду місцевим правоохоронцям для безперешкодного перетину так званого «зеленого кордону». Після цього організатор мав допомогти йому в безпосередньому переході до сусідньої країни. Однак після пропозиції чоловіка одразу затримали працівники поліції (Ужгородським міськрайонним судом вже ухвалено вирок та визнано його винним за ч.1 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України).

Продовживши розслідування у справі правоохоронці зібрали достатньо доказів, що підтверджують причетність до організації злочину 30-річного фігуранта. 22 листопада, за місцем його проживання поліцейські провели обшук та, за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону, повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з конфіскацією майна.

Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області