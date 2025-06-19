Слідчі поліції завершили розслідування смертельної ДТП у Дніпрі: справи обох фігурантів наразі розглядаються у суді

Унаслідок аварії, яка сталась 1 грудня 2024 року в місті Дніпро, загинула 10-річна дівчинка. Ще четверо осіб, серед яких двоє малолітніх дітей, отримали тілесні ушкодження.

Слідчі Головного слідчого управління поліції за оперативного супроводу працівників Департаменту карного розшуку встановили, відновили повну хронологію подій, зібрали об’єктивну доказову базу й призначили низку експертиз. Причина аварії — перевищення швидкості майже в чотири рази: якби автомобіль BMW рухався з дозволеною швидкістю 50 км/год на годину, зіткнення б не відбулось. Водій BMW одразу після аварії зник з місця події, але невдовзі повернувся разом із неповнолітнім пасажиром. Поліцейські затримали обох фігурантів.

Докази свідчать, що саме 19-річний підозрюваний перебував за кермом BMW у момент аварії: записи міських камер, дані технічної експертизи, а також результати ДНК-досліджень: на подушці безпеки водія виявлено біологічні сліди саме повнолітнього фігуранта. Автотехнічне дослідження підтвердило, що зіткнення сталося через грубе порушення швидкісного режиму.

Слідчі оголосили 19-річному водієві підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель дитини та тяжкі травми інших осіб (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортом. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. З моменту затримання він перебуває в Київському СІЗО, де й очікує вироку.

У ході розслідування також встановлено, що неповнолітній пасажир BMW — 17-річний юнак — влітку 2024 року сам скоїв іншу ДТП, унаслідок якої постраждали дві жінки. Повторна судово-медична експертиза встановила, що одна з них отримала тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. За цим фактом йому повідомлено про підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України) та ненадання допомоги потерпілій особі, яка перебувала в небезпечному для життя стані (ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України). Йому також вручено обвинувальний акт, санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.

10 квітня фігурант знову сів за кермо, порушивши запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту: патрульні затримали його і доставили додому, а автомобіль відправили на арештмайданчик. Пізніше рішенням суду запобіжний захід було змінено з домашнього арешту на особисте зобов‘язання, а автомобіль повернули власнику.

5 червня суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, а вже 7 червня патрульні зупинили його за порушення правил маневрування і встановили, що він не має водійських прав. У звʼязку з цим на нього склали протокол за керування без прав (ч. 5 ст. 126 КУпАП) та постанову за порушення правил маневрування (ч. 1 ст. 122 КУпАП).

Під час огляду автомобіля поліцейські також помітили ознаки втручання в його ідентифікаційний номер. Через це слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом підробки або знищення номера авто (ст. 290 Кримінального кодексу України). З’ясувалося, що авто зареєстроване на батька водія. Тому слідчі додатково відкрили ще одне кримінальне провадження – за фактом допуску до керування транспортом особи, яка не має на це права (ст. 287 ККУ). Авто знову вилучили та доставили на арештмайданчик.

На місці події водій відмовився пройти тест на вживання алкоголю та наркотиків, тож його доставили до лікарні. Там він здав біологічні зразки, результати аналізів ще очікуються. Досудове розслідування за фактами нових правопорушень триває.

За матеріалами Головного слідчого управління

Національної поліції України