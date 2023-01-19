Слідчі розпочали кримінальне провадження відносно киянина за домашнє насильство щодо колишньої дружини

Правопорушник нецензурно лаявся та систематично бив жінку. Інспектори сектору протидії домашньому насильству складали на кривдника адміністративні матеріали, а Деснянський суд притягав його до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу та арешту.

Вперше звернення про сімейну сварку на вулиці Данькевича надійшло до поліції Києва у листопаді минулого року. Тоді 65-річна жінка скаржилася на чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння прийшов додому та знущався над нею. На місце події для з’ясування обставин виїжджала мобільна група з протидії домашньому насильству.

За словами інспектора з протидії домашньому насильству Деснянського управління поліції Тетяни Ніконової, по прибуттю до помешкання 62-річний кривдник кидався в бійку, тож правоохоронці склали на чоловіка адміністративний протокол за ст. 185 Кодексу про адміністративні правопорушення – злісна непокора законній вимозі працівника поліції:

«У ході бесіди з заявницею, ми з’ясували, що вона розлучилася з чоловіком, однак проживає з ним разом в одній квартирі. Киянин зловживає спиртними напоями, ображає колишню дружину лайкою, принижує та б’є. У результаті за скоєне ми склали на кривдника адміністративний протокол за статтею 173-2 Кодексу про адміністративні правопорушення – домашнє насильство, а Деснянський суд за обома статтями притягнув правопорушника до відповідальності у вигляді штрафу та арешту терміном сім діб».

Протягом останнього часу до працівників поліції надійшло ще декілька викликів про вчинення домашнього насильства за вище вказаною адресою.

Поліцейські задокументували кожен виклик та передали зібрані матеріали слідчим з метою притягнення дебошира до кримінальної відповідальності.

Слідчі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 126 Кримінального кодексу України – домашнє насильство. Санкція статті передбачає покарання від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин громадських робіт, арешт га строк до шести місяців, до п’яти років обмеження волі або до двох позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва